TMW - Napoli, ADL in panca con Giuntoli. Probabile 'punto' sul mercato

Fonte: Da Dimaro Folgarida (TN)

Incontro in panchina tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. E' accaduto in quel di Dimaro Folgarida, dove il Napoli prosegue il suo ritiro. Il presidente azzurro era presente sul campo di Carciato in occasione dell'allenamento pomeridiano, ha seguito la seduta con il ds fermandosi a parlare per qualche minuto anche ad allenamento concluso, raggiunti in questo caso anche da Carlo Ancelotti. Possibile (se non probabile) che sia stato fatto un punto sulle trattative di mercato. Tra James, Pèpè e Mauro Icardi i tifosi azzurri, presenti in Trentino e non solo, attendono novità per la campagna acquisti.