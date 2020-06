tmw Napoli, Gattuso pronto ad alleggerire i carichi per l'Inter. Out Manolas

Settimana particolare quella vissuta dal Napoli a Castel Volturno, con la squadra scossa dalla notizia della scomparsa di Francesca Gattuso, sorella del tecnico calabrese. Dopo gli allenamenti diretti dal secondo Riccio, il tecnico nella mattinata di venerdì ha diretto la squadra che ha voluto commemorare il dolore di Gattuso con un minuto toccante di riposo.

Assenti: ancora fuori Manolas - In vista della ripresa le condizioni sembrano essere buone, sopratutto per gli attaccanti più leggeri, mentre sembrano accusare la fatica gli elementi con maggiore fisicità, come Koulibaly e Maksimovic. Procede bene il recupero di Manolas, alle prese con l’infortunio muscolare accusato nei primi giorni della ripresa. Il greco sta bruciando le tappe e potrebbe essere a disposizione già per la sfida con l’Hellas del 23 giugno.

Obiettivo Coppa Italia - Per della sfida all’Inter del 13 giugno, il Napoli dovrebbe alleggerire i carichi di lavoro ad inizio della nuova settimana per puntare ad una maggiore brillantezza nella sfida di ritorno di semifinale contro i nerazzurri. La squadra partenopea sosterrà una seduta nella giornata di sabato, mentre domenica verrà concesso un giorno di riposo al gruppo prima di entrare nella settimana che porterà al ritorno in campo. L'ultima gara ufficiale disputata è quella in campionato contro il Torino lo scorso 29 febbraio.