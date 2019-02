Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha parlato a margine dell'evento "La percezione dell'arbitro nello sport e nella società" che si è svolto questa mattina a Firenze al Palagio di parte Guelfa. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Tutti gli sport hanno bisogno di arbitri, di persone in grado di garantire le regole. La cosa più importante è tutelare tutti gli arbitri, non solo quelli che vediamo in TV. A noi interessano di più 11.000 partite settimanali nei campi di periferia, rispetto ad una sola in serie A. Il VAR? Non si può rinnegare questo strumento. È utile per noi, è uno strumento che fa giustizia. Può capitare un errore di valutazione, lavoreremo per correggere anche il minimo margine di errore. Una spiegazione dell'arbitro dopo le partite? Parlare per accentuare o creare polemiche non serve a niente, serve solo lavorare seriamente. Gli incontri con le formazioni Primavera? È la cosa più bella che possiamo fare. Preferiamo andare lì rispetto alla riunioni che spesso facciamo con i grandi".