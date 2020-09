tmw Polverosi: "Commisso? Diceva che i soldi non sono un problema, evidentemente lo sono"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a TMW che potete vedere sotto Alberto Polverosi ha parlato della Fiorentina e lo ha fatto analizzando nei dettagli la situazione dei viola. "Serve un attaccante da 15-20 gol. I quattro giovani attaccanti, a parte Ribery, hanno fatto in serie A in tutto 60 gol, sono davvero pochi. Per Chiesa peraltro sarà il quinto campionato da titolare in A. Commisso ha detto che non è un fallimento non andare in Europa e allora è vivacchiare. Era la cosa che stavano facendo i Della Valle nell'ultimo periodo. Sarà la solita Fiorentina da ottavo-decimo posto e poi magari a volte arriverà l'annata migliore e altre quella più negativa. Era lecito attendersi di più da Commisso anche perchè per i suoi piani sono arrivate notizie importanti. Sul Franchi ora si può intervenire, in 12 mesi è stato fatto un percorso incredibile. Mentre arrivano queste notizie Commisso dice che la squadra è a posto così e non è un fallimento se la Fiorentina non va in Europa. L'altra contraddizione è con quanto diceva lui e cioè che i soldi non sono un problema. Evidentemente i soldi sono un problema ed è bene saperlo".

Clicca sotto per guardare