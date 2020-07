tmwradio A.Di Napoli: "Juve, Sarri bravo a trasformarsi e a sopportare le pressioni"

Per dare i primi voti al campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex attaccante Arturo Di Napoli.

Come valutare lo Scudetto della Juventus? Un voto a Sarri?

"La bravura di Sarri è stata quella di trasformarsi, di cambiare il suo modo di fare calcio. E' stato bravo a sopportare le forti pressioni che ci sono alla Juve. Darei un bel 9 perché vincere non è mai facile. L'Inter si era rinforzata, la Lazio era cresciuta, ma vincere nove anni di fila non è semplice. Non è facile avere la stessa grinta dopo tanti anni".

Solo la Samp si è complimentata con la Juve per lo Scudetto. Che ne pensa?

"Con la Juve c'è sempre sospetto. Ha ampiamente meritato il titolo ed è giusto complimentarsi con una squadra che domina da nove anni, senza che nessuno ne abbia scalfito il primato. Il campo è il giudice supremo e la juve ha dimostrato di essere la più forte. A Inzaghi e Gasperini va dato un merito in più. Lazio e Atalanta non hanno una squadra per vincere, sono andati oltre le proprie aspettative. A Gasperini andrebbe un 10 e lode. Per me Sarri, se vincesse la Champions meriterebbe 10".