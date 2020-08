tmwradio A.Paganin: "Inter, bene il successo col Getafe. Roma, col Siviglia sfida difficile"

L'ex calciatore Antonio Paganin ha commentato la vittoria dell'Inter in Europa League a TMW Radio, durante Maracanà.

Ieri sera vittoria con il Getafe:

"Sembra dottor Jekyll e mr. Hyde Conte. Bene comunque l'Inter che ha passato il turno, il Getafe era una squadra scorbutica, che rischiava di farti giocar male, con un'idea di calcio molto semplice. Se non avessero fallito il rigore, cosa sarebbe successo? Una partita dominata e gestita potevi comprometterla".

Ottima prova di Eriksen, in crescita:

"Conte fa fatica a vedere Eriksen. Bisogna capire se è una presa di posizione per il fatto che non gli hanno preso Vidal e il danese era un piano B. Ora lo sta usando con un minutaggio limitato. Io farei fatica a rinunciare a uno come lui per intelligenza tattica e qualità. In un modulo così Eriksen non è adatto, farebbe fatica anche Messi. Inibisce la fantasia, ma questo è il modo di fare calcio Conte".

E' una strategia quella di Conte per ottenere altri giocatori adatti a stare accanto al danese?

"Sarebbe molto sottile, non ci credo. Dovrebbe parlare con i dirigenti e chiedere degli uomini per aumentare il livello e la qualità del centrocampo. Non ha molto senso mettere i panni sporchi in piazza".

Che ne pensi di Roma-Siviglia?

"Sarà una partita molto difficile, ma la Roma è nella sua migliore condizione. Fonseca è riuscito in un mese a trasformare la squadra con un modulo molto prolifico e bello da vedere. E va a valorizzare i trequartisti alle spalle di Dzeko".