L'ex calciatore Antonio Paganin a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato le prestazioni dell'Inter in Champions:

Un pensiero dopo la vittoria dell'Inter contro il Borussia:

"L'importante è essere arrivati a giocarsi la qualificazione. E' stata un'importante prestazione che viene dopo un'altrettanta ottima prestazione in campionato. L'Inter sta prendendo il suo ritmo. Finora si è discusso di prestazioni che non erano all'altezza dell'organico che ha. Hanno subito il blasone del Real, ma ieri hanno dato una dimostrazione di forza e ha certificato che ha i numeri per far bene in Europa e in Italia".

Hakimi fuori, dentro Darmian. con caratteristiche diverse. Il mercato sembra essere stato sconfessato:

"Il primo è offensivo, il secondo ti da più equilibri. Non è facile adattarsi il campionato italiano, soprattutto dal punto di vista tattico. Probabilmente però avevano cercato Vidal e sono andati sul piano B che era Eriksen, ma che non piaceva a Conte".

Come valutare il periodo di Vidal?

"Si pensava potesse alzare il tasso qualitativo ma si sta rivelando un fardello. Ha fatto molta fatica a trovarsi, è sempre in ritardo. Il centrocampo di ieri era più dinamico. Barella da sempre vivacità e Brozovic detta i tempi come ha fatto lo scorso anno. Sono curioso di vedere cosa accadrà più avanti".