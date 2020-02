vedi letture

tmwradio A.Paganin: "La Lazio c'è. Sono mancati i fuoriclasse dell'Inter"

Per parlare di Lazio-Inter è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin.

Che ne pensi dell'esito di Lazio-Inter?

"Bisogna fare i complimenti alla Lazio. E sono ormai certificate le difficoltà dell'Inter. La Lazio ha la rosa sulla carta inferiore rispetto a Juve e Inter, ma l'amalgama che ha saputo costruire la società sta portando numeri incredibili. Esprime il calcio più efficace ora".

E' una lezione di Inzaghi a Conte?

"E' venuto a mancare l'imprevedibilità, con Luis Alberto e Milinkovic che sono saliti in cattedra, diversi invece in casa Inter sono mancati, tra cui Eriksen e Lukaku. I fuoriclasse della Lazio hanno fatto i fuoriclasse, quelli dell'Inter no. Inzaghi sta valorizzando al meglio la sua rosa e ha qualcosa in più in termini di imprevedibilità. Troppo monotematica l'Inter. L'unico che è in grado di inventare nell'Inter è Eriksen ma non gioca. L'Inter sa di aver perso contro una squadra che ha messo sul piatto qualcosa più di lei".