tmw radio Apolloni: "Juventus, nel tridente meglio Kulusevki di Chiesa. C'è più equilibrio"

vedi letture

Per parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Luigi Apolloni.

Juve, Chiesa può essere il partner ideale per Ronaldo e Morata?

"Ha le qualità per essere il compagno di reparto, ma non dimentichiamo Kulusevski, che ha mostrato ottime qualità. Alla Juve serve anche un certo equilibrio tattico e lui ti da certi equilibri".

I problemi sono a centrocampo per la Juve?

"Una squadra, per essere forte, deve avere un portiere bravo, un difensore centrale e un centrocampista forte e un bomber. La spina dorsale è la cosa più importante. Ora si deve scegliere chi mettere nel tridente. Si deve dimostrare con l'impegno e l'attaccamento il proprio valore. Negli anni Kulusevski lo ha dimostrato, soprattutto al Parma. Lui da tutto quello che ha. Ovvio che lo scotto del passaggio alla Juve c'è ma bisogna dargli tempo. Per il resto serve a centrocampo uno alla Pirlo che dia i tempi di gioco. Arthur ha le qualità per farlo ma non è adesso al top. Forse deve integrarsi ancora nel gioco di Pirlo e nel campionato italiano, che non è dei più facili".

Chiesa dove si può distinguere rispetto al padre?

"Può fare l'esterno e dare una mano in fase difensiva. Enrico era più efficace in zona gol, aveva una grande corsa e il tiro. Federico può perdere un po' di lucidità davanti, mentre il padre era dedicato solo all'attacco".