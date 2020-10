tmwradio Avv. Di Cintio: "Juve-Napoli cortocircuito normativo ma entrambe in buonafede"

L'avvocato Cesare Di Cintio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul caso Juventus-Napoli e non solo:

Cosa ci dice in merito al caso del momento?

"Tutte le parti sono in buonafede nell'interpretare un regolamento che lascia spazio a diversi punti di vista. C'è chi ha pensato di presentarsi alla partita, ritenendo che andasse rispettato il regolamento sportivo, chi invece ha ritenuto che le normative sportive non possono applicarsi quando interviene un'autorità superiore come la Asl. Si è creato un cortocircuito normativo. L'indagine della Procura Federale è un atto dovuto. E' chiaro che se dovesse emergere una violazione, sarebbe un problema di natura disciplinare, che è altro dal rispetto del protocollo e allo svolgimento della partita".

Che sanzioni prevede?

"Difficile farla. La sanzione prevista è lo 0-3 a tavolino ma entrambe sono in buonafede nell'aver rispettato delle decisioni. E' un caso giurisprudenziale da vedere come si svilupperà".

Cosa è successo con un documenti di Smalling?

"Conta lo scambio dei documenti, che poi devono essere caricati su un sistema internazionale nel quale vengono inseriti i documenti che provano il trasferimento di un giocatore. Tutto doveva avvenire entro le ore 20 e così è stato. Conta il momento in cui arrivano le mail. E' un caso già chiuso".