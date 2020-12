tmw radio Bergonzi: "Inter-Napoli, rosso a Insigne giusto. E vi spiego il perché"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha commentato così il fischietto Massa in Inter-Napoli e il rosso a Insigne: "Un conto è se a gioco fermo un giocatore viene a mandarti a quel paese. Giusto in quel caso il rosso, altrimenti viene meno l'autorità dell'arbitro. Un conto è quando parte un vaffa in corsa. Il cartellino rosso è giusto nel caso di Insigne. L'arbitro è vero, a volte deve far finta di niente e usare il buonsenso, ma su una cosa del genere non si transige".