TMW RADIO - Bergonzi: "Rocchi da manuale, Massa in confusione"

© foto di Federico Gaetano

A parlare degli arbitraggi nell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex fischietto Mauro Bergonzi.

Su Inter-Juve

"Rocchi ha dimostrato come si arbitra una partita di calcio. Da manuale. Una delle partite migliori che ha arbitrato in carriera. Era un match molto difficile, con tanti episodi, con il Var che gli ha dato conferma. Questo fa capire la grandezza di questo arbitro. Arbitra con l'istinto, come un fuoriclasse. Bastava sbagliare un mezzo episodio per mandare in confusione tutto. Emre Can da rosso? Live mai, era giallo. Anche rivedendolo non c'è l'intensità e la volontà di far male al giocatore".

Sulla Var

"L'arbitro non deve andare al Var? Assolutamente no. I dirigenti spesso non hanno conoscenza del regolamento. Può non andare al monitor e fidarsi ciecamente dell'addetto Var".

Su Roma-Cagliari

"Massa? Ha una grande pressione, ci rappresenterà in Qatar. Non ha troppa esperienza. Non ha cominciato bene, vedi Fiorentina-Napoli. E' stato titubante stavolta, ha avuto il disagio del gol annullato alla Roma. E ha fatto bene, perché Kalinic ha spinto l'avversario. Ha complicato tutto la gestione dell'annullamento del gol. E' andato in confusione".