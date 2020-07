tmwradio Bianchi: "Sarri non adatto alla Juve. Liverani e Italiano da grande club"

L'ex attaccante Rolando Bianchi ha detto la sua sui temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà.

Sarri-Juve, il rapporto continuerà?

"La bocciatura di Sarri c'è perché non si vede la sua impronta di squadra. Non è un allenatore adatto a questo tipo di squadre e per giocatori di livello. Loro sanno cosa fare in campo e devono andare in campo in tranquillità, liberi di giocare nella maniera a loro più consona. Allegri invece sapeva gestirli nella maniera giusta. E poi anche l'immagine, forse non è quella ideale per la Juventus".

C'è un allenatore che le piacerebbe vedere in una grande squadra?

"Mi piace molto Italiano che è nello Spezia. E poi in Serie A Liverani, mi piace il suo modo di proporre calcio e di gestire i calciatori. Loro sono i più pronti per fare il salto".

Torino-Genoa partita complicata:

"Il Torino ha una difficoltà nel dare continuità ai risultati. E incontra un Genoa fastidioso, che ha qualità. Sarà difficile per il Toro ma speriamo arrivi un buon risultato per non avere ancora paura. Mazzarri? Ho stima di Longo, è molto preparato ed è arrivato in un momento particolare. Se avesse continuato Walter, sarebbe stato nella stessa situazione".