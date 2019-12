TMW RADIO - Braglia: "Genoa inferiore all'Inter. Inzaghi sulle orme di Lippi"

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del prossimo turno di Serie A.

Sulla sfida del Genoa con l'Inter

"Non c'è la stessa atmosfera nei due spogliatoi. Il calcio è fatto di motivazioni. L'Inter è in un momento, nonostante l'emergenza, in cui è primo in campionato.La rosa è di tutto rispetto, non c'è paragone con quella del Genoa. Poi se ci mettiamo le problematiche in casa Genoa, non vedo come quest'ultima possa fare risultato".

Sulle parole di Allegri a Espn

"Sul discorso scientifico sono d'accordo, poi lui fa l'analogia con i cavalli, mondo che conosce bene da tempo. Ha tutte le ragioni, perché si sta esagerando troppo con la metodologia scientifica. Va preso a pillole, la scienza può aiutare ma sta distruggendo, ad esempio, il ruolo del portiere. Quello deve parare, non deve fare il regista. La metodologia attuale predilige l'uso del piede. Un errore in quella zona, può compromettere il risultato. Di cavolate ne ha dette tante, anche stavolta lo ha fatto. Ha trovato Milan e Juve dove ha gestito e non costruito. Non ci sono stati competitor all'altezza della Juve. Continuerà a vincere la Juve perché è forte dentro e fuori dal campo".

Sulla finale di Supercoppa

"Auguro ad Inzaghi di far la stessa strada di Lippi. Mi piace il suo modo di interagire, mi piace come gioca la Lazio. C'è Tare lì che lo aiuta. Può arrivare a ripercorrere la carriera di Lippi".