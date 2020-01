TMW RADIO - Brambati: “Vergognoso non aver ricordato Anastasi in serie A”

Fonte: Tmwradio.com

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per dire la sua sugli argomenti di giornata.

Cosa ne pensi della parole di Deschamps, che ha detto che sono troppe le partite per i calciatori?

"Purtroppo è un cane che si morde la coda. Più partite si fanno, più introiti ci sono. Il calcio che giocavo era un altro calcio, dove tutti giocavano alla stessa ora. Io sono affezionato a quel calcio".

Un ricordo di Pietro Anastasi:

"E' stato un dispiacere sapere della sua morte, soprattutto per come é avvenuta, ho lavorato per anni con lui in tv e ho potuto apprezzare da vicino le sue grandi qualità umane, non giudico il lato tecnico che è sotto gli occhi di tutti, Anastasi è stato soprattutto un campione di modestia e umiltà. Ed è stata una vergogna il mancato minuto di raccoglimento in Serie A".