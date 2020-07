tmwradio Cagni: "Juve, mi aspetto qualcosa di più da Sarri il prossimo anno"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento di mister Gigi Cagni. Ecco le sue parole:

Un commento sullo Scudetto della Juventus:

"Chi vince ha sempre meriti, come i giocatori e la società. Ma gli amanti del calcio non sono pienamente soddisfatti. La delusione c'è stata. Chi si illudeva che potesse fare il calcio di Napoli è stato deluso. E' stata una delle Juventus più brutte degli ultimi anni ma ha vinto. Mi aspetto di vedere qualcosa di meglio il prossimo anno".

Difetti?

"Se incontro la Juve, faccio dei cross al centro, perché non ne prendono una così. La Juve ha preso troppi gol quest'anno".

E su Sarri che dice?

"A Napoli ha dimostrato di saper fare cose eccezionali, quest'anno alla Juve non l'ha fatto ma il prossimo anno dovrà farlo. Sarri non ha migliorato nessuno. Ha migliorato Dybala? E' che lo ha lasciato esprimere negli ultimi 30 metri, senza imbrigliarli in uno schema".

Infortunio per Dybala. Che ne pensa?

"Almeno 15 giorni fuori per l'elongazione, quindi niente Champions per lui. L'adduttore non è la cosa migliore da rimettere a posto, soprattutto per giocatori così scattanti come lui".

Di mezzo però c'è stata la pandemia:

"Mi divertivo a vedere Lazio, Atalanta e Verona prima del lockdown. Con la pandemia ha avuto un vantaggio chi ha la rosa lunga come la Juventus".