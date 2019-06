TMW RADIO - Carrera: "Juve, Sarri ottima scelta. Conte farà bene all'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex giocatore e tecnico Massimo Carrera ha parlato durante Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, di Juventus e non solo.

Sulla Juventus

"Ho visto che sono stato accostato alla Juve, fa piacere ma non c'è niente di vero. Sarri? E' un ottimo allenatore, ha vinto l'Europa League, ha conquistato un posto in Champions. Arrivando alla Juve, ci vorrà un po' per vedere il suo metodo di gioco. E' una scelta che ci sta, è stimolante. Alla Juve si deve vincere, l'obiettivo rimane questo. Rivoluzione culturale? Non è che la Juve giocava a uomo, si tratta solo di far capire i propri meccanismi e certi giocatori non credo ci mettano molto. Dybala con lui potrebbe diventare un uomo importante. Dipende come vorrà farlo giocare, da punta centrale o esterno. Lo scoprirermo. La Juve può dare tanto a Sarri e Sarri alla Juve. E' un connubio che può fare bene. La Juve può dare la mentalità vincente, Sarri può insegnare un calcio più armonioso".

Su Conte

"Farà tanta strada e farà bene con l'Inter".

Su Barzagli

"Ha tutte le qualità per insegnare la difesa. E' un ruolo che gli si addice perfettamente".