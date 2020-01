TMW RADIO - Colomba: "L'Atalanta non è più una sorpresa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mister Franco Colomba ha parlato del campionato italiano e dei temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Sulla giornata di campionato

"Era da anni che non si vedeva un numero così importante di squadre che possono dire la loro lì davanti. Tutte praticano un bel gioco. E' un campionato decisamente più spettacolare del solito. L'Atalanta è la squadra più europea che abbiamo dal punto di vista del gioco. Non è una sorpresa ma una conferma di una società che sta crescendo. Lo dimostrano i giocatori che tira fuori e lo stadio".

Sulla difesa dell'Inter

"Non ha punti deboli la squadra. Mi piace molto Skriniar ma anche Bastoni, che sa difendere bene. E' il primo anno che gioca in una squadra di livello".

Su Balotelli

​​​​​​​"Ha fatto una partita buona con la Lazio, come non si vedeva da tempo. Più dentro l'azione, più partecipe. Lui deve dare continuità alle sue prestazioni. e lo farà, magari Mancini tornerà a vederlo".

Sul Napoli

"Per il Napoli si sono visti giocatori professionisti fino a un certo punto, poi hanno mollato. Con un po' di intelligenza in più, poteva essere una stagione comunque interessante. Ora è in una posizione che non merita. E' un ciclo arrivato alla fine".