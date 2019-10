TMW RADIO - Colonnese: "Inter, che scandalo ieri sera. Ma che carattere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Inter a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Francesco Colonnese, ex difensore nerazzurro.

Sull'Inter

"E' più squadra da scudetto del Napoli. Si vede che ha un'anima. E' una squadra aggressiva, come l'allenatore. In campionato ha vinto sei partite, i risultati dicono che è una squadra forte, vera. E lo ha dimostrato anche a Barcellona. Quello che è successo al Camp Nou è scandaloso. Quello era rigore. L'Inter è stata derubata. Se andava sul 2-0, voglio vedere come andava a finire".

Sul Napoli

"Caso Insigne? Sicuramente ci sarà stato qualcosa, non poteva mandarlo direttamente in tribuna. Magari lo portava in panchina. Giocatori di talento come lui in una gara possono cambiare l'esito. Non è una scelta tecnica dovuta soltanto al fatto che non l'ha visto brillante".