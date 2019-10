TMW RADIO - Colonnese: "Inter, scelta logica tenere Esposito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare di Inter (e non solo) a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex difensore Francesco Colonnese.

Su Esposito

"Il club cerca di tutelare il calciatore, la Nazionale è una vetrina importante per un ragazzo come lui. Il club è quello che ti paga e deve decidere per il bene della squadra. Se lo tiene è perché Conte è convinto di utilizzarlo. Altrimenti lo avrebbe fatto andare. L'Inter ha optato per la scelta più logica per il bene dell'Inter stesso".

Sulla partita con il Sassuolo

"Negli ultimi anni hanno sempre dato fastidio, sarà una partita delicata, contro una squadra propositiva e un Berardi in forma. L'Inter deve riprendere il cammino dopo il ko con la Juve".

Su Ibrahimovic

"A gennaio l'Inter si deve rinforzare ma in qualche altro reparto, vedi il centrocampo. Lì manca qualche elemento di spessore. Vederlo all'Inter è difficile".

Su Adl

"I presidenti dicono quello che vogliono, non c'è più sensibilità. Non mi meraviglio delle sue parole. I panni sporchi però si lavano in famiglia e non davanti alle televisioni, ma i presidenti pagano e hanno il diritto di parlare e dire ciò che pensano".