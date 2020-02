TMW RADIO - Colonnese: "Questa Juventus non è costruita per Sarri"

Per dire la sua sui temi di giornata è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Francesco Colonnese.

E' una Juve costruita per Sarri?

"Secondo me Pjanic, che è simile a Jorginho. Difesa e laterali non sono quelli che vuole lui, così come i tre attaccanti, che devono avere una velocità nell'uno contro uno. Non è fatta per lui. La Juve non può giocare con la difesa alta. Il portiere non è quello che sa giocare con i piedi. E' una Juve completamente differente".

Quindi?

"Sarri sta cercando la soluzione giusta, cambiando spesso modulo. La Juve può vincere, ma se guardiamo le statistiche, ha perso più di tutti lì davanti nella lotta scudetto. Era abituata a vincere i campionati in fila".

Fonseca, che lavoro ha fatto fino ad oggi a Roma?

"A me piace, queste partite non sono state eccelse. Mi piace il suo credo calcistico, il momento difficoltà ci sta, Roma poi è una piazza complicata con pressioni alte. ha una squadra giovane e non è semplice. Gioca con la difesa alta, molto aggressivo. Questo per me è un modo vincente".