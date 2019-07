TMW RADIO - D'Amico: "Lazio, Badelj una delusione ma lo terrei"

© foto di

Vincenzo D'Amico, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Avanti Lazio, in onda su Tmw Radio.

Il ritiro.

"In questo momento della stagione è fondamentale prepararsi bene. L'infortunio di Leiva? È deleterio in questo momento fermarsi per dieci giorni: il ritiro adesso è importantissimo per preparare la stagione".

Badelj.

"Lo scorso anno ero contentissimo quando è arrivato, lo avevo definito un giocatore importante soprattutto per sostituire Leiva. Non ha sempre giocato anche durante l'assenza del brasiliano, questo anche per la scarsa fiducia dell'allenatore. Il giocatore si è depresso, è stata una personale delusione. Io proverei a tenerlo e a valorizzarlo".