TMW RADIO - D'Amico: "Napoli, chiudere al meglio e poi ricostruire"

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A è intervenuto in diretta a microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Vincenzo D'Amico.

Sul Napoli:

"Gattuso voleva dimostrare qualcosa, pensava che peggio di così non poteva andare. Secondo me, è un paradosso ma Sarri ha rovinato il Napoli, perché lo ha fatto giocare come nessun'altro e probabilmente certi giocatori hanno avuto il massimo con lui. Callejon è diventato un giocatore normale, quando con Sarri era un fenomeno. In tanto come lui dopo non hanno giocato bene. La colpa comunque principale è di De Laurentiis, poi di giocatori e allenatori".

Sulla classifica:

"Peggio di così non può andare. Sono mesi che dico che il Napoli si deve guardare dietro, ma fino ad un certo punto. Ha abbandonato velleità di Champions, così come l'Europa League. Deve arrivare nel miglior modo possibile a fine anno e poi ricostruire. E mi chiedo: chi ha fatto la campagna acquisti? Come si pensava di entrare nella lotta scudetto con questi giocatori? Sono modesti, mediocri".

Sull'Inter:

"Perché non potevano pensarci questa estate a rinforzare la rosa? Vale per tutti giocare a 200 all'ora. Se non corri, non le vinci le partite. L'Inter ha giocatori sopra la media, spesso li chiede. Dovrebbe avere sempre certi giocatori che chiede Conte, anche quando vince 4-0, non solo quando perde".