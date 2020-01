TMW RADIO - D.Canovi: "Inter, serve Vidal più di Eriksen"

© foto di Federico De Luca

Il procuratore Dario Canovi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi più caldi del momento.

Sul possibile scambio Politano-Spinazzola e l'affare Eriksen

"Piangere fa bene (ride, ndr). Spinazzola non ha giocato tantissimo alla Roma, ha avuto infortuni anche qui. Se rischi di prendere chi ha problemi, non è il massimo. Politano è valido, ma mi sembra strano, perché di esterni ne ha molti. Se sta bene a loro però... ma non trovo che ci sia questa necessità. Tra Zaniolo e Politano c'è una non lieve differenza, come tipo di gioco, non solo di bravura. Eriksen? E' diverso da Vidal, ad oggi servirebbe più questo che il giocatore del Tottenham. E' più utile il cileno al gioco dell'Inter".

Sulla Juventus

"Mercato in difesa? Dipende dalle condizioni di Chiellini. Mi sembra estremamente lunga la sua ripresa. Benatia? E' fuori dal calcio che conta. Una cosa è giocare in Italia, un'altra nell'Al-Duhail. Sarebbe un'operazione sbagliata".

Su Piatek

"Se vuole ritornare a certi livelli, forse deve fare un passo indietro .Se fossi il suo procuratore, gli consiglierei di accettare un trasferimento in una squadra meno importante".

Su Barisic

"Sicuramente serve un terzino destro alla Roma, se parte Spinazzola. E' una necessità assoluta".