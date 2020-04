tmwradio D.Novellino: "Calcio femminile giusto si sia fermato, adesso decisione veloce"

vedi letture

Debora Novellino, difensore della Pink Sport Time, squadra barese militante nel campionato di Serie A femminile, ospite nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile in onda su TMW Radio.

Tuo papà Giuseppe ha avuto un'ottima carriera.

"Sì ha giocato in tante squadre importanti, Fiorentina e Torino tra le altre, era davvero molto forte. Diciamo che aveva un carattere diverso rispetto allo zio Walter".

Tuo zio brontolava sul gol incassato con la Juve?

"Mi ha sempre rimproverato alcuni sbagli che ho fatto, specialmente quello contro la Juve, ma sono cose che mi fanno crescere. Mi fanno piacere i loro consigli perché mi servono a crescere sempre di più. E se ha detto che merito una chiamata in Nazionale vorrei avere la registrazione perché non ci credo (ride, ndr)".

Mi dai un giudizio sulla Nazionale italiana?

"Stava andando benissimo fino adesso. Mi dispiace che si sia fermato tutto perché stavano dando l'anima per rappresentare al meglio il nostro Paese. Abbiamo lasciato tutti qualcosa di importante, speriamo di poter riprendere presto".

Come stai vivendo tutto quello che stiamo attraversando?

"Non è affatto facile, ma mi sto dedicando alle conversazioni familiari. Da mezzanotte comincio a parlare intensamente con mia madre, sono una tipa riservata spesso, ma ho riscoperto belle conversazioni con mia madre. E mio padre, geloso, ascolta dall'altra stanza".

C'è qualche attività di casa a cui ti dedichi?

"Ho iniziato a pitturare il giardino aiutando mio padre. Ci sono stati due compleanni in famiglia e ho fatto due torte essendo brava coi dolci e in cucina. Non posso aiutare mia mamma perché da buona madre pugliese non vuole che mi avvicini alla sua cucina".

Sarebbe meglio ripartire per voi donne o dichiarare chiusa la stagione?

"Parlando con la testa direi di finire il campionato, ma il cuore mi dice di annullare il campionato per rispetto delle tante persone decedute. Lo decideranno i piani alti, spero in una decisione affrettata perché noi continuiamo ad allenarci. Sarebbe rispettoso non continuare".

Qual è la cosa che ti ha più colpita in questi giorni?

"Ci sono tante immagini toccanti e riflessive. Penso però che ce la faremo, non solo in Italia ma in tutto il mondo".

So che vuoi fare la giornalista, allora cosa ti piacerebbe fare?

"Commentare una partita o fare radio, considerando la mia parlantina. Vedremo in un futuro".

Puoi spiegare a qualche genitore che sostiene che il calcio imbruttisce...

"Non è così. Il calcio è solo uno sport che ti regala tante gioie e sorrisi sul viso".

Il tuo calcio femminile quale step ulteriore deve rincorrere a fine emergenza?

"Ci sono stati tempi lunghi fino adesso per quanto riguada l'obiettivo professionismo. Adesso è difficile parlare di questo argomento. Rimandiamola a data da destinarsi".

Se si dovesse ripartire bisogna salvare il Bari.

"Ne stiamo parlando in ogni allenamento. Siamo pronte ad affrontare ogni partita come una finale, spero con il cuore che possa cambiare tutto".