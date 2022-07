ufficiale Pomigliano, colpo Novellino in difesa. Lo scorso anno era alla Sampdoria

"È definitivo: Debora Novellino è la nostra nuova pantera". Il Pomigliano, club che milita in Serie A Femminile, ha annunciato così l'arrivo della duttile difenditrice che nella passata stagione ha vestito la maglia della Sampdoria Women. "Ieri, dopo aver effettuato le rituali visite mediche, è stato firmato il contratto e si da ufficialmente il via ad una nuova stagione insieme alla nostra squadra. - si legge ancora - Benvenuta Debora, non vediamo l'ora di vederti in campo".