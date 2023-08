ufficiale Pomigliano, da Caiazzo a Taty passando per Novellino. Sono 11 le conferme

Il Pomigliano Calcio Femminile si è radunato allo stadio Gobbato per iniziare la fase di preparazione pre-campionato. Nella disponibilità del tecnico Sossio Finestra e del suo staff, ventitre atlete con altre quattro in arrivo nelle prossime ore. Un gruppo costruito su una base di riconferme e nuovi innesti, con ritorni graditi e integrazioni di qualità. Entusiasmo e spirito di sacrificio gli elementi alla base del progetto Pomigliano, con una società che vuole continuare il suo cammino di crescita nel calcio professionistico italiano.

La società ha voluto rinnovare il rapporto di lavoro con le seguenti calciatrici di seguito elencate per ruolo:

Portiere:

Fabiana Fierro

Difensori:

Gaia Apicella

Sara Caiazzo

Martina Fusini

Centrocampisti:

Debora Novellino

Virginia Di Giammarino

Zhanna Ferrario

Iris Rabot

Attaccanti:

Ana lucia Martinez

Taty Sena

Chiara Manca

Dichiarazione Sossio Finestra: “Per la mia carriera professionale si tratta di un’esperienza importante. Insieme alla società abbiamo allestito un buon gruppo che potrà raggiungere gli obiettivi prefissati. Partiamo con una prima fase di preparazione strutturata su una settimana di lavoro organizzata in sedute pomeridiane, attuando un cronoprogramma definito insieme ai miei collaboratori, attraverso un cammino graduale per arrivare ad una condizione fisica ottimale. In questa fase di calciomercato abbiamo ritenuto opportuno lavorare in silenzio. E’ stato formato un gruppo di ventitre calciatrici che sarà integrato da altre quattro atlete in arrivo tra qualche giorno. Noi faremo di tutto per ottenere l’obiettivo primario della salvezza, lavorando giorno dopo giorno con grande spirito di sacrificio, partendo da quello che il Pomigliano ha costruito in questi tre anni”.