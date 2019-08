Paolo De Paola è intervenuto in diretta a TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà': "Per il quarto posto dico Roma, poi Napoli, Inter e vincente Juve. Higuain o Icardi? Mauro sarebbe più efficace rispetto al Pipita, poi bisognerebbe adattargli due belle ali. Non credo ci siano problemi per Sarri nello gestire Dybala. Sulla vicenda Icardi ho preso informazioni con un mio amico legale e ci chiedevamo perché nel calcio non esiste la possibilità di licenziare un giocatore per comportamenti scorretti nei confronti di società o allenatore".