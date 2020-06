tmwradio De Paola: "Sarri accolto da Messia, ora i miracoli. Coppa Italia, vince il Napoli"

Il giornalista ed ex direttore di TuttoSport, Paolo De Paola, nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato dei temi d'attualità del calcio italiano.

Direttore, a Sarri girano le scatole?

"Girano anche ai tifosi. Lo abbiamo accolto con le speranze del Messia, ma adesso deve fare un bel miracolo. Non vado in analisi psicologiche, ma credo incida poco sui grandi campioni. Lì si vede il carisma e le qualità degli allenatori".

Quali sono gli allenatori che incidono sui campioni in Serie A?

"La gestione migliore è da identificare nel rapporto tra Eto'o e Mourinho. Intendo campione chi ha un'aura importanti all'interno della squadra, nella Juventus ad esempio Chiellini, Buffon, quelli dall'identità molto forte. Passando al Sarrismo e al Sacchismo, ovvero colui che ha un'idea di gioco e vuole imporla alla squadra indipendentemente dai giocatori. Non ce l'ho con chi non è stato giocatore, ma comprendere uno sforzo e conoscere le dinamiche che coinvolgono un'atleta sono importanti. Capello ad esempio entrava nella testa dei giocatori, leggeva le dinamiche perché c'era già passato. Un allenatore deve mostrare una capacità di adattarsi, pur non tradendo le sue idee. E Sarri non lo sta facendo".

Cosa faresti dopo il secondo anno con Ronaldo in caso di offerte da 120 milioni?"L'investimento Ronaldo è già un grande successo per essersi ripagati del prezzo pagato del cartellino, ma anche in diffusione del marchio nel mercato asiatico. La valorizzazione del brand è cresciuta. Bisogna dire che deciderà il giocatore, la spinta che ha portato Ronaldo per il calcio italiano e come ci vedono all'estero è qualcosa da inserire nel paniere. Conviene alla Juve ma anche al nostro movimento calcistico".

Duello Inter-Atletico per Cavani, lo prenderesti all'Inter?

"Mi porrei un po' di problemi per l'attacco dell'Inter. Si è già liberata di Icardi, poi perdi Lautaro. Non si può fare ancora affidamento a lungo a Lukaku e Sanchez. Questo ridimensionamento va a pesare sulla squadra, Cavani potrebbe andare, ma sul futuro dell'attacco nerazzurro una riflessione va fatta".

Dove va Zaniolo?

"Mi fanno impazzire le questioni di principio per agitare la piazza. Andiamo a vedere le due formazioni che la Roma ha venduto negli anni. A livello societario c'è un caos, con Petrachi via e Pallotta ancora in cerca di acquirenti".

Chi vince la Coppa Italia?

"1-0 per il Napoli con gol di Insigne".