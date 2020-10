tmwradio Delio Rossi: "Lazio, Immobile sarà determinante col Borussia Dortmund"

Mister Delio Rossi a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'esordio delle italiane in Champions.

Per la Lazio subito la più forte del girone, ossia il Dortmund. Quale deve essere la prima cosa da dire ai giocatori?

"Devi far leva sull'autostima. Magari sono più forti, ma loro sicuramente se sono lì sono all'altezza. La differenza lì la fanno i valori".

Cosa inciderà di più: rendimento o esperienza?

"L'abitudine a giocarsi la partita della vita ogni tre giorni. Chi ha esperienze di Champions non fa differenza giocare con la Samp o con il Dortmund".

Questa Lazio la ritiene pronta per il doppio appuntamento campionato-Champions?

"Il problema che si sta evidenziando è che sembra una prosecuzione dello scorso campionato. Molti giocatori vengono da infortuni e quando giochi ogni tre giorni il recupero è difficile. E quando affronti certe squadre non sei al massimo".

Sfida Haaland-Immobile: chi meglio?

"Come valore in prospettiva Haaland è superiore. Ma stasera sono convinto che può fare più la differenza Immobile. Dietro il Dortmund hanno un tallone d'Achille e giocando in casa Immobile può essere determinante".

Come mai Immobile non rende in Nazionale?

"Nella Lazio è un leader indiscusso e gioca sereno e può sbagliare. In Nazionale è sempre in concorrenza e deve sempre dimostrare qualcosa. Poi predilige di più gli spazi larghi e la Nazionale gioca invece un calcio più di manovra. Per questo sia lui che Belotti sono penalizzati rispetto agli altri".

Juve alle prese con i malumori di Dybala. Lei lo farebbe giocare titolare a Kiev?

"Se un giocatore è pronto per andare in panchina, è pronto anche per giocare. Forse non lo ritiene ancora pronto. Dybala è un'eccellenza e forse non è ancora pronto per giocare. Nel caso meglio buttarlo dentro subito e poi cambiarlo che inserirlo in corsa".

Serie A, quali squadre la stanno sorprendendo e chi la delude?

"E' una prosecuzione dello scorso. Per dare un giudizio veritiero bisognerà aspettare almeno dieci giornate. Certo è che il Napoli al momento mi sembra la squadra più completa. Anche lo stesso Milan, che sta andando sopra le proprie possibilità, non è così completo".