tmwradio Di Gennaro: "Serie A a settembre solo con la nuova stagione. Vendrame un genio"

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato così le notizie del giorno.

Vuoi veder giocare il campionato o che si parli di calciomercato?

"Per certi versi potrebbe essere anche utile riprendere il campionato, per un discorso prettamente economico. Io ora faccio fatica a rivederlo, perché il protocollo da seguire è piuttosto complicato. E poi mi chiedo: come staranno mentalmente i giocatori? Se dovesse finire così il campionato, non mi darebbe molti problemi. E poi la sicurezza che sia tutto sicuro chi ce la può dare?".

Tu ripartiresti?

"Per come si è evoluta la situazione, io non so come si potrebbe ripartire. Non ho grande entusiasmo. Ripartirei a settembre con la nuova stagione. Non si possono dare certezze di ripartire a giugno".

L'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità una serie di linee guida sul taglio degli stipendi dei calciatori, allenatori e di tutti i tesserati:

​​​​​​​"Questa è la cosa da risolvere davvero, ci vorranno mesi però per farlo. Per questo dico che si dovrebbe sfruttare questo momento per risolvere queste questioni chiave".

Un pensiero per Ezio Vendrame:

​​​​​​​"Un genio. Tecnicamente come pochi, faceva delle cose incredibili. Era irriverente, anche con i compagni. Non ha fatto la carriera per quello che poteva esprimere".