TMW RADIO - Di Gennaro: "Viola, ok Duncan. Napoli, troppo per Petagna"

© foto di Federico De Luca

A dire la sua sui temi del momento a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro.

Cosa pensi della fine del rapporto tra Florenzi e la Roma?

"E' un patrimonio del calcio italiano, Fonseca lo riteneva uno nella rosa ma non veniva utilizzato. Forse ha pensato di rischiare l'Europeo, dove Mancini lo fa giocare terzino. Io lo preferisco come esterno alto in un 4-4-2 o nel 4-3-3. Nella Roma negli anni è stato spostato dietro. la permanenza di Spinazzola e Santon, che l'allenatore lo vede bene, ha fatto sì che Florenzi capisse la situazione. Rimane in una piazza importante come Valencia, credo sia una soluzione che va bene per entrambi. Prestito secco? lascia un pò di malumore, soprattutto per un giocatore che non ha mai detto nulla. Sta andando via un pò tutta la romanità dalla squadra".

L'Inter sta pensando di non prendere un altra punta. Che ne pensi di Eriksen seconda punta in emergenza?

"Nel 3-5-1-1? Intanto ha acquistato un grande calciatore. Marotta ha fatto un'operazione fantastica. E' vero che a giugno veniva a zero, ma ha anticipato gli altri. Il suo ruolo è la mezzala o il trequartista. In emergenza può supportare la punta nello schema di Conte. Può inserirsi tra le linee molto bene. E' un giocatore completo e un grande acquisto".

Ti convince l'operazione Kouamè da parte della Fiorentina?

​​​​​​​"Ha bisogno di un centrocampista ora, non so se arriverà Duncan. Sarebbe un profilo importante che Iachini conosce bene. Kouamè è un giovane interessante, non ha mai fatto tanti gol ma in prospettiva potrà dire la sua. Vedremo come verrà inserito, è una seconda punta. Per i problemi che ha, il prossimo anno se la Fiorentina vuole lottare per grandi traguardi deve prendere un giocatore da 20-25 gol".

E sull'acquisto da parte del Napoli di Petagna?

"Sta cominciando la rivoluzione. Con questi giocatori potrà lottare per la Champions? La domanda è questa. Lui arriverebbe per fare il secondo di Milik. 22 milioni per un vice sono tanti. Mi fa pensare questo. Ha bisogno di giocatori di un certo livello il Napoli. Se vuoi lottare per lo scudetto, servono altri calciatori".

Che dici del mercato del Milan?

"Sono arrivate due icone come Boban e Maldini, ma fare i dirigenti è diverso dall'essere calciatori. Credo che stanno riparando agli errori commessi prima. Ibra ha dato una scossa. Ora ci si gioca l'Europa League, impensabile fino a qualche giornata fa. Bravo anche Pioli. Vedremo poi anche le uscite, che devono essere fatte per il FFP. Dovranno fare un mercato intelligente, acquistando giocatori da Milan".