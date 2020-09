tmwradio Di Marzio: "Milan, con lo Shamrock non c'è partita. Deluso dalla Lazio"

Mister Gianni Di Marzio a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Milan, con lo Shamrock già un passaggio della stagione molto importante:

"Non c'è partita, il Milan vincerà di sicuro a Dublino. Sulla scia dei risultati dello scorso anno e del mercato, andrà in Irlanda deciso. Lo Shamrock è una buona squadra ma non vedo una sconfitta dei rossoneri. Cominceranno bene e con la mentalità giusta".

Giocherà subito Tonali?

"Non so. Per me è un playmaker, che può fare anche l'interno. Aspetterei però a metterlo dentro e farei giocare quelli già visti. Ma dico che si può temere la loro forza fisica e atletica, sono tosti fisicamente gli irlandesi. Ma se hai la qualità, anche con le assenze, puoi fare la differenza".

Pioli: rinnovo giusto?

"Pioli si è completato a Milano con l'avvento di Ibrahimovic. Con il suo carisma e la sua mentalità vincente è riuscito anche a esaltare tutto l'organico. Tutto questo ha fatto bene anche a Pioli, che avendo Ibra ancora in rosa è una sicurezza per lui".

C'è una squadra che non la convince, a pochi giorni dall'inizio del campionato?

"Non mi convince il mercato della Lazio. La Juve anche cerca una punta con certe caratteristiche, che si adatti a CR7. Dzeko va bene, così come Benzema, di cui si era parlato".