TMW RADIO - Di Marzio: "Napoli-Lobotka? Meglio Torreira"

Mister Gianni Di Marzio ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, delle ultime manovre di mercato del Napoli ma non solo.

Su Lobotka

"E' un mediano, non il classico playmaker. Fa pochi gol, anche se si spinge in avanti in ogni occasione. Torreira è un po' alla Xabi Alonso. Non so se andranno via Mertens e altri, ma Torreira ha idee, è geniale, accorcia sui difensori, cosa che non fa Lobotka. E' da tempo che si chiede un playmaker".

Su Ancelotti

"Si è assunto lui la responsabilità della campagna acquisti e di giocatori richiesti ma mai arrivati. C'ha messo la faccia. Dopo il campionato dello scorso anno si doveva rendere conto che era una squadra senza personalità e leader nel gruppo. Non è riuscito a valutare il carattere della squadra. Non poteva andare in ritiro con lo staff e non convincere il gruppo ad andarci. Lì c'è stata la rottura con i giocatori. In campo non è riuscito a dare identità. Per questo è stata una delusione a Napoli".

Sui top e flop di stagione

"Zaniolo è il giocatore che mi ha convinto di più. E' di qualità, poi ha carattere. Si è imposto in un ambiente difficile come Roma, anche se è giovanissimo. Ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba, serio, e un grande giocatore. In negativo il Milan, come gruppo e società, con tanti soldi buttati nel mercato. Non se ne salva uno".

Su Haaland

"E' una sconfitta della Juve, visto anche il rapporto con Raiola. Poteva essere il futuro della Juve. La spesa era accessibile per un grande club come quello bianconero. I 15 milioni di commissione per il padre? Ci sta".