TMW RADIO - Fedele: "Al Napoli manca un centrocampista"

Per discutere delle ultime operazioni di mercato è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, il procuratore Enrico Fedele.

Sul Napoli

"Manca un centrocampista a questa squadra, visto il modulo che voleva fare Ancelotti. Sono tutti giocatori adatti al 4-3-3. Le squadre si fanno con una certa idea ed equilibrio. Ancelotti deve mettere i giocatori al posto giusto. Allan è al posto giusto? No. Zielinski può fare l'esterno? No. E così via. C'è confusione. Dal punto di vista economico e finanziario, trenta e lode al Napoli. Sono stati bravissimi a vendere giocatori che non facevano parte del gruppo storico. Io non avrei venduto solo Chiriches, che poteva sostituire Albiol. Luperto? L'ho visto crescere, può fare due ruoli, centrale e terzino, ma è molto inesperto. L'Inter cosa ha fatto? Ha preso due grandi giocatori che hanno aumentato e risolto i problemi, Godin e Lukaku. Il Napoli quale giocatore ha preso per aumentare la qualità? Lotteremo per vincere se la Juve inciampa, ma altrimenti non è costruita per vincere. James? De Laurentiis pensava che non servisse un giocatore come lui, uno che fa fare i gol, ma uno che fa gol. Per questo ha chiesto il diritto di riscatto".

Sulla Juventus

"Solo la Juve può perdere lo scudetto, vedremo chi si farà trovare pronto. Ha un grande potenziale offensivo. Higuain? E' ideale per Ronaldo. Però in mezzo al campo ha Rabiot e Pjanic, che non vanno bene insieme. E poi c'è un grande punto interrogativo sulla difesa. Nessuno sa marcare".