TMW RADIO - Gamberini: "Dispiaciuto per Montolivo, mi auguro ci ripensi"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel corso di Stadio Aperto, su TMW Radio, l'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha commentato i temi caldi della giornata calcistica. Questa la sua analisi:

Sulle parole di Montolivo: "Sono rimasto molto colpito dalle sue dichiarazioni. Nonostante l'eleganza con cui sono state pronunciate, si percepisce che ci è rimasto molto male per certi atteggiamenti avuti da alcune persone nei suoi confronti. Sono parole che sanno di riflessione a 360 fgradi. Mi auguro, da suo amico ed ex compagno, che possa ripensarci e riesca a trovare una squadra che creda in lui: ha ancora tantissimo da dare".

Su Milenkovic: "Ha una struttura fisica importante e sa adattarsi sia a 4 che a 3. E' un giocatore moderno, molto interessante".

Su Maran: "E' un tecnico che viene da una lunghissima gavetta. Non tutti conoscono le sue enormi qualità. Riuscì a portarci a una salvezza tranquilla con il Chievo Verona, nonostante fosse subentrato. sa coinvolgere e farsi voler bene da tutti. Riesce a far migliorare una squadra a lungo termine, passo dopo passo riesce sempre ad aggiungere qualcosa in più".

Sul Bologna e su Mihajlovic: "Sinisa è una persona che entra nella testa dei giocatori, dicendo sempre le cose come stanno. E' un grande motivatore. A Firenze arrivò in un momento molto particolare, alla fine del ciclo con Cesare Prandelli: in un ambiente particolare, seppe ugualmente dare la sua impronta. Sta combattendo una battaglia durissima, sta facendo qualcosa di straordinario che va al di la di qualsiasi discorso tecnico".

Sull'Italia: "Ci sono tantissimi talenti, anche già affermati come Chiesa, Sensi, Barella e Zaniolo. Tra i difensori, Romagnoli sta giocando ad alti livelli da tante stagioni. Serve far giocare i ragazzi nelle prime squadre, anche nelle serie giovanili c'è materiale tecnico di altissimo livello".