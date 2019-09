TMW RADIO - Gentile: "Scirea, un campione educato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto per parlare di Gaetano Scirea, scomparso 30 anni fa, l'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile.

Su Scirea

"Quando arrivò alla Juve, già nei primi giorni di allenamento vedevi questo ragazzo che non parlava. Poi pian piano capii che era speciale. Anche nelle partitelle, capivi che aveva la stoffa del campione. Era un ragazzo che non si faceva sentire ma capiva le situazioni critiche. Sapeva leggere le partite, cosa che oggi non esiste più. E poi una classe, non era mai irruento. Una classe che ha colpito tutti. Se non ce la facevi tu, c'era sempre lui a coprirti. Era fantastico, davvero, educato, come non se ne vedono più. Oggi come lo farei giocare? Oggi il libero non c'è più, ma so per certo che sarebbe un importante difensore".