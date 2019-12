TMW RADIO - Giannichedda: "Gattuso a Napoli? Non cambierei Ancelotti"

© foto di Federico Gaetano

Per parlare delle partite del weekend e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

Su Lazio-Juventus

"Sarà una bella partita. Dopo il pareggio col Sassuolo, scenderà in campo con uno spirito diverso la Juve, che non sbaglia mai due partite. Ma la Lazio sta bene ed è meritatamente 3° in classifica".

Sul Napoli

"Una situazione strana. Il gruppo si è schierato contro la società e viceversa, e per l'allenatore è come non avere forza. Questa spaccatura che c'è va sanata. E poi c'è una situazione tecnica. Non sono arrivati giocatori forti e con il 4-4-2 quelli che ci sono non sono semplici da assemblare. Con la coesione del gruppo, Ancelotti potrà trovare il bandolo della matassa".

Sull'ipotesi Gattuso

"Non lo cambierei Ancelotti, cercherei di risolvere la situazione con un faccia a faccia serio e costruttivo. Se si vuole risolvere la situazione, si trova il compromesso. Gattuso comunque ha fatto bene al Milan. Il problema è che devi puntarci se hai un programma serio, non facendo un contratto di sei mesi".