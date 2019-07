TMW RADIO - Giannitti: "Juve, l'Inter è vicina. Frosinone squadra top in B"

Ospite di TMW Radio, il direttore sportivo Marco Giannitti ha analizzato queste prime settimane di mercato.

Un anno dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Serie A, come è cambiato il nostro campionato?

"È stato sicuramente un acquisto positivo per la Juventus, poi anche prima in Champions i bianconeri avevano fatto un tragitto migliore. Però è questione di partite, a livello tecnico l'acquisto è sicuramente positivo e ha dato slancio al mercato italiano. Basti pensare alle trattative importanti di questi giorni in cui l'Italia è tornata protagonista".

Inter e Napoli si stanno avvicinando ai campioni d'Italia?

"I nerazzurri a livello tecnico sono molto vicini alla Juve, anche se stanno giocando su più tavoli: organizzazione societaria e aspetto tecnico-tattico. La vicenda di Icardi ha comunque tolto dei punti, da direttore dico che un po' di serenità la toglie. Oltre all'aspetto tattico, l'Inter sta impostando, con Conte e Marotta, una linea diversa dal passato".

Con Icardi sapevano di creare uno strappo togliendoli la fascia, e con Lukaku lo metterebbero spalle al muro. Forse non si aspettavano questa presa di posizione dell'argentino.

"Io penso che la sua situazione non sia legata solo alla fascia da capitano, c'è qualcosa sotto su un feeling che non possiamo valutare da fuori. È normale che ora sia gestita in modo diverso, una società forte non si piega a eventuali accordi di Icardi con altre società. È anche vero che a livello tecnico, con Lukaku, si defilerebbe. Però non credo che debba fare una lotta continua con l'Inter, ma focalizzarsi sull'aspetto tecnico: è un grande attaccante e facendo così toglie qualcosa anche a se stesso. Io penso che una soluzione si troverà. A Napoli con James avvicinerebbe ancora di più gli azzurri a Inter e Juve".

Magari alla fine spunterà Paratici, sempre vigile.

"Beh, Fabio è uno dei più importanti manager italiani ed europei. Gioca sui tempi: al di là della preparazione, il direttore sportivo bravo sa giocare sui tempi. In queste situazioni è molto bravo".

Uno sguardo al suo passato: ha lasciato il Frosinone. I ciociari saranno favoriti nella prossima Serie B?

"Io se parlo con la testa dico Frosinone e se parlo col cuore dico Frosinone. Sono molto legato a questo gruppo, non so quali saranno le scelte societarie, ma la squadra attuale è una grande squadra: in tre anni di B ha fatto due promozioni e una sfumata per la differenza reti col Verona. È un gruppo forte, anche di testa: sono uomini. Non so se sarà questo il gruppo che affronterà il prossimo campionato, ma in questo momento è la squadra da battere in Serie B".