A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è il momento dell'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Un pensiero sui sorteggi Champions:

"Se non ti capita il City, ti capita il Bayern. Sono tutte squadre straordinarie. Chi ha meno esperienza sono Lipsia e Atalanta, ma con la loro voglia di giocare possono stupire. Può arrivare fino in fondo l'Atalanta, contro il Psg ha il vantaggio di aver giocato parecchie partite mentre i francesi sono fermi. E poi potrebbe non esserci il pubblico".

La Juve ha più possibilità nella partita secca?

"Intanto deve passare il turno e non è semplice. Partire da un 1-0 è complicato, anche vedendo il periodo della Juventus, che ha diversi alti e bassi. Dovrà pensare al campionato ora e non è semplice, ma ha molte possibilità di passare il turno. Poi i campioni faranno la differenza".

Inter, che colpe ha Conte?

"Il problema principale ora, dopo il lockdown, è che non sa gestire i risultati. A 20' dalla fine comincia a palleggiare solo con Handanovic. E questo non va bene. Non so se è una questione mentale o fisica, ma credo più la prima. C'è una mancanza di personalità in alcuni giocatori".