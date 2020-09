tmwradio Giordano: "Milan più sicuro con Ibra in campo. Juve, Morata farà bene"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano ha parlato degli argomenti del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Questo Milan dove può arrivare?

"I grandi campioni sono quelli che amano le responsabilità. Il Milan è una buona squadra, mancava di consapevolezza nei propri mezzi. Con lo svedese si vede una squadra molto più sicura, si vede che c'è un capo in campo".

Dove può andare il Milan senza Ibra?

"Il Milan ha già dimostrato con la Juve in Coppa Italia che può comportarsi bene senza lo svedese. Rebic e Leao possono sostituirlo tranquillamente".

Caso Roma, persa a tavolino la sfida con il Verona:

"C'è stato un errore ma non per barare. Però chi sbaglia paga".

Juventus, come valutare l'operazione Morata?

"Conosce l'ambiente, il suo allenatore, conosce CR7. E' un giocatore che può giocare anche al posto di Ronaldo, quando non giocherà il portoghese. Tra lui e Dzeko chi avrei scelto? Avrei preferito Suarez, perché sa fare anche gioco. Certo è che erano scelte 'stagionate', mentre Morata può dargli qualcosa anche in futuro. Se l'hanno preso, vuol dire che sta bene anche a Pirlo. Per me farà molto bene".

C'è chi critica già la scelta Morata:

"Uno che fa due gol al Liverpool e ti ribalta una partita? Non ne ho visti molti in giro".