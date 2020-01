TMW RADIO - Graziani: "Dzeko deludente, deve avere più fame"

© foto di Federico De Luca

Protagonista del pomeriggio di TMW Radio è stato l'ex attaccante e opinionista tv Francesco "Ciccio" Graziani, che ha parlato a Maracanà dei temi più attuali del calcio italiano.

Sui voti del girone d'andata

​​​​​​​"Per me 10 alla Lazio, 9 all'Inter. Il voto negativo è per Milan e Napoli, perché sono le grandi delusioni. Dal Napoli ci aspettavamo un campionato e una classifica diversa. Ai calciatori 10 a Immobile e un 5 a Dzeko, perché da un attaccante come lui mi aspetto di più. Ci sono tanti attaccanti che hanno fatto meglio di lui in termini di realizzazioni. Se vuoi raggiungere certi risultati, devi fare gol e lui è nettamente in ritardo".

Sul Torino

"Viene da due vittorie consecutive, fa bene a fare la voce grossa Mazzarri. Adesso il Torino si ritrova a due punti dall'EL. Cosa c'è da contestare ora? Le problematiche sono nate per gli alti e bassi che ha la squadra. Prima avevi perso con Verona in maniera rocambolesca, poi con la Spal. Non potevi meritare gli applausi. Oggi ha ragione Mazzarri, prima no, ma le cose vanno così".

Su Dzeko

​​​​​​​"Con la Juve ha preso il palo ma non si è mai acceso però. Un giocatore così deve essere più esigente con se stesso .ha una squadra che può esaltarlo. Uno con le sue qualità che ti fa 7 gol in tutto il girone d'andata è troppo poco. Deve avere più fame. Gli voglio bene, mi piace, ma il suo modo di stare in campo ti fa riflettere. Non credo che siano contenti a Roma delle sue prestazioni, si aspettavano di più".

Su Piatek

"Mi è sempre piaciuto, lo prenderei per la Roma ma se gli dà modo di giocare. Altrimenti se gli fai far la fine di Kalinic...Se fossi nel Milan lo recupererei, ma se non ci fa affidamento, meglio darlo via o lo perdi di sicuro. Cambierei assetto tattico per farlo giocare".