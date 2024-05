Lazio, Tudor non convoca Luis Alberto per l'Empoli: ecco la lista dei ventidue

Igor Tudor ha diramato la lista dei giocatori che affronteranno la sfida contro l'Empoli di domani alle 12.30. Come previsto non c'è Luis Alberto che ha deciso di saltare l'allenamento nella giornata di oggi, rimanendo out. È una scelta tecnica quella dell'allenatore laziale, con lo spagnolo che sembra sempre più lontano dall'avere un futuro in biancoceleste.

Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Marusic.

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Guendouzi, Cataldi, Rovella.

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Immobile, Isaksen, Castellanos, Zaccagni, Gonzalez.

Queste le parole di ieri di Igor Tudor su Zaccagni e Luis Alberto. "Non c'è niente, non servono confronti... Io come voi guardo tutti i giorni la televisione e non c'è una gara che finisce senza qualcuno scontento al momento del cambio. Bisogna sempre restare nei limiti, ma non è successo nulla di esagerato". Sul rendimento e sui punti persi nella lotta Europa, invece: "Da quando sono arrivato io la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. L'Inter ha vinto lo scudetto e l'Atalanta è in finale di Europa League. Firmerei per avere questo rendimento per i prossimi dieci anni".