© foto di Federico Gaetano

Mister Sandro Pochesci ha detto la sua sui temi di giornata durante Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Su Donnarumma

"Lui alla Juve? Ce li ha i portieri e anche forti. Sono solo voci di mercato per cederlo ad altre società. Per i bianconeri non c'è necessità di un portiere".

Sul centrocampo della Juventus

"Io prenderei subito Tonali. Farei una forzatura. Pjanic comincia a perdere colpi, lì ci vedrei un giocatore diverso, molto più vicino all'idea che ha Sarri. Ha fisico e inserimenti. L'Inter ha fatto dei colpi con giovani italiani, così come la Roma. La Juve sta invecchiando e deve prendere giocatori forti italiani. Si guarda troppo all'obiettivo immediato".

Su Allegri, accostato al Milan

"Non ci credo, è il passato. Ha fatto quello che doveva fare, non c'era un grande feeling con il presidente. Non credo possa fare questo passo indietro".