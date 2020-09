tmwradio Il dott. Piccinni: "Zaniolo, troppe partite portano a maggiori rischi di infortunio"

A TMW Radio, durante A Tutto Mercato, per parlare dell'infortunio di Nicolò Zaniolo è intervenuto il dottor Vincenzo Piccinni, chirurgo ortopedico.

Ha rivisto le immagini: è un infortunio molto simile al primo, dovuto a una torsione del ginocchio:

"Spesso questa tipologia di infortuni, dei legamenti crociati, è dovuto a un trauma torsivo. E può avvenire anche per un cambio di direzione forzato e non per forza per un contrasto".

Forse ha caricato più sul sinistro dopo il primo infortunio?

"Tutto può essere. Non è il primo calciatore a subire una cosa del genere, vedi Milik e Perin. Uno stress maggiore di un ginocchio o una troppa rieducazione su un ginocchio, ha fatto 'trascurare' la preparazione dell'altro".

Aumento rapido di massa muscolare può aver gravato?

"Può essere ma è questa l'evoluzione dei giocatori. Quando devi subire un maggiore stress in termini di partite, può essere una concausa. E poi c'è un problema di postura, è molto alto e questo ha inciso sull'infortunio".

Tempi di recupero?

"Di solito sei mesi".

Sorpreso dal recupero lampo dello scorso infortunio?

"Ora c'è sempre il tentativo di riportare i giocatori in campo al quarto mese. Chirurgicamente è la sostituzione di un legamento con dei tendini. Chi è più giovane tende a recuperare prima. E poi dipende anche dalle motivazioni, che incidono molto. Il calcio non è solo corsa, ma tanti piccoli gesti che in un recupero post operatorio deve ricostruire. C'è chi recupera certi gesti in maniera più rapida e chi no".

Un infortunio dovuto anche allo stress per le troppe partite?

"Un errore è la scarsa preparazione atletica che si fa ora in estate. Giocare ogni 3-4 giorni vuol dire non riposarsi e allenarsi, e questo porta a un aumento degli infortuni".