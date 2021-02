tmw radio Iuliano: "Questo Napoli ha paura. Juventus, Pirlo sta migliorando"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Mark Iuliano per commentare le vicende in casa Napoli e non solo.

Cosa succede al Napoli? Il gioco sembra davvero involuto:

"Le tante partite ravvicinate incidono .Tutte, anche Milan, Juve e Inter, le vediamo giocare perfettamente e dopo due giorni magari fanno una prestazione contraria a quanto visto poco prima. C'è un clima destabilizzante, la squadra ha paura a giocare, si vede. Ha ottimi giocatori ma con l'Atalanta ha solo pensato a difendersi".

Da ex calciatore certe cose incidono sul gruppo negativamente?

"Dipende cosa pensano ora i calciatori. Di solito pensano a difendere se stessi. Mancano giocatori rappresentativi nel club, che possano fare da collante tra tecnico e società".

Juventus, dove è cresciuto di più Pirlo?

"Non ha mai allenato ma si è messo a disposizione. Allena una squadra forte e piano piano sta prendendo le misure. Non è facile allenare i tuoi ex compagni di squadra. Si sta togliendo qualche peso di dosso e la squadra lo sta seguendo".