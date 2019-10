TMW RADIO - Jacobelli: "Juve, giusto gestire le forze di Ronaldo"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua sui principali temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sull'Atalanta

"Nell'arco di otto anni gli scenari sono cambiati. Gli scenari dell'Atalanta sono cambiati, soprattutto con l'arrivo di Gasperini. La società ha acquistato lo stadio. Fa molto bene Gasperini però a predicare umiltà. Certo è che guardando la classifica... mai nessuna squadra ha segnato così tanto. E' una squadra che sta facendo tesoro anche delle partite negative in Champions. Ma qui mi aspetto un girone di ritorno diverso".

Sulla sfida Napoli-Atalanta

"E' un momento in cui serve equilibrio nel valutare l'andamento della squadra di Ancelotti. La discontinuità è il problema principale, serve trovare la quadratura. Non è di fronte a problemi irrisolvibili. La partita con l'Atalanta e quella con la Roma misureranno lo stato di forma. Servono meno critiche e più sostegno da parte dei tifosi".

Su Brescia-Inter

"Il pericolo maggiore è Donnarumma, più di Balotelli. E' lui che ha riportato a suon di gol il Brescia in A. Balotelli deve tornare in forma. L'Inter ha incassato troppi gol nelle ultime partite, è sulla difesa che si deve puntare. Sarà interessante seguire la prestazione di Tonali, seguito proprio dall'Inter. Il Brescia ha raccolto meno di quanto meritava. E ora deve fare risultato".

Sull'impiego di Ronaldo

"Tutti i tifosi lo vorrebbero sempre in campo, ma ha 34 anni e in base agli impegni, è giusto che il suo impiego venga deciso per farlo rendere sempre al massimo. Perché Sarri doveva rischiare un altro affaticamento, che lo poteva tenere fuori dal derby?"