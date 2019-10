TMW RADIO - Jacobelli: "Tonali potrà far parte della rosa per l'Europeo"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, interviene nella Linea Diretta di TMW Radio. Queste le sue parole sui temi più caldi:

Sull'Italia

"E' importante il modo in cui la Nazionale si è qualificata a questo Europeo, è un ottimo segnale, viste anche le difficoltà che hanno trovato le altre big. La grande prestazione di Sirigu è sotto gli occhi di tutti. Se può togliere il ruolo a Donnarumma? La gerarchia è definita, ma si giocherà le sue carte".

Su Bernardeschi e Tonali

"Penso che da mezzala Bernardeschi possa far bene. La sua duttilità è la vera arma in più del ragazzo. Tonali ha personalità e tecnica. Ha un futuro da predestinato e adesso è atteso alla consacrazione finale. Potrebbe far parte del gruppo azzurro a Euro2020".

Sugli infortuni di Sanchez e Zapata

"Sia l'assenza di Sanchez sia quella di Zapata saranno pesanti per Atalanta e Inter. E' un imprevisto che le società mettono sempre in conto. Dovremo attendere soltanto che Lukaku guadagni la condizione migliore. Non si può pretendere subito che un attaccante segni immediatamente e tanto".

Su Milan e Samp

"Risultati e tranquillità saranno gli ingredienti fondamentali per Ranieri e Pioli. Hanno entrambe bisogno di risultati".