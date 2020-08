tmwradio Lazzari: "Voto 10 alla stagione dell'Atalanta. Anche con Ilicic sarebbe stata dura"

Il centrocampista Andrea Lazzari, oggi alla Vigor Senigallia, si è collegato con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Niccolò Ceccarini e Francesco Benvenuti, iniziando dall'eliminazione dell'Atalanta in Champions: "Ho visto la partita e ci tenevo che facessero bene: sono arrivati a un passo dal grande risultato, ma ha dovuto fare i conti con grandi campioni, che quando si mettono in moto si vede la netta differenza. Loro non giocavano da un po', ma si è vista l'Atalanta dello Stadium, che è partita fortissimo e poi è calata nella ripresa".

Con Ilicic poteva cambiare qualcosa?

"Sicuramente è un valore aggiunto, forse avrebbe creato qualche occasione in più. Vedendo Mbappe come stava, sarebbe stata comunque difficile: l'Atalanta ha fatto una grandissima cavalcata, peccato sia arrivata solo a un passo dal riscrivere la storia".

Che voto darebbe alla stagione?

"10. Avessero passato il turno ci sarebbe stata la lode".

Chi è favorito per la Champions?

"Ho visto il Paris in grande forma, ma il Bayern ha dato otto gol al Barcellona, una roba mai successa. Sarà una bella finale, secondo me pende più verso il Bayern".

Di Francesco è allenatore giusto per il Cagliari?

"Purtroppo nel calcio non si guarda mai troppo indietro: sicuramente è un grandissimo allenatore e lo ha dimostrato, poi le cose non sempre vanno bene. Alla Samp ha vissuto un anno no, ma a Sassuolo ha fatto un gran lavoro e pure a Roma ha raggiunto buoni obiettivi".

Nainggolan può fare bene di nuovo all'Inter?

"A Roma ha dimostrato che nelle grandi squadre ci può stare benissimo: è andato via per una scelta tecnica, sicuramente farebbe comodo a Conte, poi bisogna vedere la volontà del giocatore. So che a Cagliari si trova bene, e ci sono i presupposti perché rimanga".

Dove vedrebbe bene Allegri?

"Bisogna capire se vuole tornare, e per me sì dopo un anno che è fermo. In una big, magari anche all'estero... Comunque è un grandissimo allenatore e l'ha dimostrato in tutte le sue esperienze: se vuole tornare troverà sicuramente posto".

Che effetto fa vedere Pirlo subito sulla panchina della Juve?

"Sicuramente allenare è un'altra cosa, hai a che fare con 25 teste diverse. Per me a livello di gestione di gruppo può essere buono avere un tecnico che ha appena smesso di giocare ed ha passato tanti anni in grandi spogliatoi. Dalle prime interviste, ci sono i presupposti per vedere un bel gioco. Deve essere bravo a trasmettere le sue idee".

Dybala sarà valorizzato?

"Per me non deve giocare come mezzala, ma bensì come trequartista, al massimo esterno con libertà di movimento. Non lo puoi mettere in un ruolo, gli devi dire di partire lì e fare quello che vuole: è un 10, e va lasciato libero di esprimersi al meglio. Nelle ultime partite ha giocato insieme a Ronaldo e l'ha fatto anche bene: è di quei giocatori che non hanno un ruolo, se non quello di esprimere qualità in ogni zona del campo. Idem per Bernardeschi, anche se si presta di più a fare la mezzala".

L'Inter vincerà l'Europa League?

"L'Inter può farcela, questo 5-0 gli darà tanta fiducia per affrontare la finale nel migliore dei modi, pur essendo il Siviglia squadra tosta".

Cosa potrà fare la Fiorentina?

"Tutto sommato nello scorso campionato hanno fatto abbastanza bene. Sono contento della riconferma di Iachini, credo abbia fatto davvero un ottimo lavoro a Firenze. Ora ci sarà da ricreare una buona squadra per poter tornare nelle posizioni di alta classifica".

Ci racconta della sua nuova avventura?

"Ho fatto una scelta di vita perché ora sto qui a Senigallia. Domani iniziamo la preparazione, e speriamo di fare il salto da Eccellenza a Serie D. Bisogna essere pronti fisicamente, perché i giovani scalpitano ma mi diverto".

Aveva altre proposte?

"Qualche chiamata dalla Serie D nei dintorni ma ho preferito stare qua a casa con la famiglia".

Vi hanno dato qualche disposizione?

"Qualcosina andrà fatta, ad oggi però non so dire... I costi per i tamponi e sanificazioni purtroppo in queste categorie non si possono sostenere. Domani, quando andrò al campo, lo scoprirò".

In che ruolo giocherà?

"Anno scorso ho iniziato da regista basso, poi da trequartista e infine esterno d'attacco. Un po' a tutto campo (ride, ndr). Dove vogliono, io gioco: il campionato dovrebbe iniziare tra fine settembre e inizio ottobre".