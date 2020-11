tmw radio Longo: "Torino, il problema è psicologico. Sassuolo a tratti eccezionale"

Per parlare di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Moreno Longo. Ecco le sue parole:

Come vede questo campionato?

"Sarà più livellato rispetto agli ultimi. La Juventus di quest'anno dovrebbe fare un campionato dove squadre come Milan, Inter, Atalanta e Lazio possono inserirsi. Non si vede al momento una squadra che per personalità e tatticamente possa farla da padrone".

Come vede Pirlo?

"Sta incontrando diverse difficoltà, alla Juventus contano soprattutto i risultati e non si ha grande tempo per costruire. La sua idea è differente, come quella di Sarri, è normale che si dia più credito a Pirlo ora perché è un'icona della Juve, ma credo che anche per lui il tempo stia per finire. Oltre alle idee, serve portare dei risultati in un club dove si deve vincere".

Juve ringiovanita però:

"Il tempo è amico di ogni progetto e allenatore. Sotto l'aspetto dell'organico, la Juventus è una squadra top, perché ha alternative di assoluto livello. In mezzo al campo non è competitiva come altri club. Al di là del ringiovanimento, che c'è stato, qualitativamente in mezzo può ancora migliorare".

Come vede invece il suo Torino?

"Il problema è quello psicologico. Noi l'anno scorso abbiamo ereditato una situazione complicata e non è stato semplice portare il gruppo alla salvezza. Ora è cambiato in 4-5 elementi, serve fare un lavoro non solo tecnico-tattico ma anche psicologico per togliere la negatività nella loro testa. Nelle difficoltà, tende a perdersi il gruppo. Serve ridare autostima a un gruppo che ha qualità e non può stare in quella parte di classifica".

Belotti, quale il partner ideale?

"Ha la possibilità di esprimersi al meglio con un centravanti come Zaza o con un trequartista e una punta come sta facendo ora, per dividere lo spazio d'attacco".

C'è una squadra che le piace particolarmente e pensa possa essere la sorpresa?

"Il Sassuolo di De Zerbi. E' una squadra a tratti eccezionale, fa del fraseggio e della manovra colare le sue caratteristiche. E poi vedo Milan e Roma, che non sono partite con i favori dei pronostici, in particolare la Roma, che veniva da problemi societari. Stanno trovando continuità e hanno qualità per ritagliarsi spazi importanti".

Inter, Conte vede una crescita. E lei?

"Non vedo lacune, ha una rosa di primo livello. Vedo un cambiamento di Conte nella sua proposta. Vedo un'Inter più spregiudicata e che deve trovare un equilibrio difensivo proprio per questo motivo. Sta perdendo la solidità che era una prerogativa delle sue squadre".

Dove mettere invece questo Napoli?

"Con l'arrivo di Osimhen si è completata. Possiede già in difesa e in attacco gli uomini giusti. Mancava l'attaccante di peso. Ha dimostrato di poter cambiare moduli, non abbandonando l'idea di gioco di base. Può arrivare fino in fondo, ma dovrà gestire le difficoltà di una piazza che gli ha creato dei problemi".

Milan al primo ko in Coppa:

"Il nervosismo di Ibra denota il carattere di un campione che non è mai soddisfatto dopo una sconfitta. Ci può stare il ko in un percorso straordinario che Pioli e la società sono riusciti a fare. Ora andrà gestita nella maniera corretta. E' stata una sconfitta netta ma che deve essere presa nel modo giusto. Perderne una su 24 ci può stare, per questo la squadra non deve perdere fiducia".

Tre giocatori che emergono da questa Serie A?

"Koulibaly è il giocatore che può spostare gli equilibri, a centrocampo stimo molto Locatelli, per quanto è cresciuto. Forse ha commesso qualche errore a livello di mentalità, ma era giovane quando è andato via dal Milan. Se poi devo scegliere un attaccante, allora scelgo Osimhen. E' giovane ma si muove già da giocatore esperto. E sarà un crac a livello Mondiale".